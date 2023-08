Nur ein Arzt ließ sich in den Amtsbetrieb locken

Ungefähr zehn Posten sind ausgeschrieben

Hat es schon was geholfen? Naja... Auf „Krone“-Nachfrage heißt es aus Haberlanders Büro, dass seither eine offene Stelle an einer BH besetzt werden konnte. Zu den 42 noch vorhandenen ist also eine/r dazugekommen – und ungefähr 10 sind derzeit ausgeschrieben. Die Gesundheitsreferentin fordert schon seit 2020 vom Bund, das Berufsbild des Amtsarztes attraktiver zu machen, mit dem Ziel, einen Facharzt für den öffentlichen Gesundheitsdienst zu etablieren, was eine Aufwertung wäre. Diese Forderung erneuert LH-Vize Haberlander nun.