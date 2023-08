Schweizer Sieger jubeln: „Stimmung ist gigantisch“

Dass am vorletzten Tag der Beach-EM trotzdem von Beginn an tolle Stimmung herrschte, war einmal mehr dem unvergleichlichen Publikum zu verdanken. Ausgerüstet mit Regenponchos, Kappen und Jacken bevölkerten bereits am Vormittag über 6000 Zuschauer den Center Court - und machten dort weiter, wo sie Mittwoch begonnen hatten: sie feierten.