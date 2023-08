Trachten begeisterten das Kirchtags-Publikum

Erste Bilanz fällt positiv aus

Der Samstag war Anlass für eine erste Bilanz, die gezogen wurde. So gab es zuletzt in den Jahren 1965 und 1966 zum Kirchtag so viel Niederschlag. In diesen beiden Jahren kam es in Kärnten ja zu verheerenden Überflutungen. Der Regen sorgte auch für etwas geringeren Besucheransturm. Der am stärksten frequentierte Tag war der Mittwoch. Einen leichten Anstieg gab es bei Einbrüchen sowie Verwaltungsstrafen. Hingegen bisher nur eine Führerscheinabnahme!