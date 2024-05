Arzneimittelfälschung lukrativer als Drogenhandel

Richtlinien, um Fälschungen auszubremsen

Im Endeffekt will der Konzern mit den Labors die Trennlinie zwischen Fälschungen und legalen Liefer- und Vertriebswegen für Arzneimittel dichter machen. Ein deutlicher Fortschritt war vor rund fünf Jahren die in der EU und der Schweiz etablierte Serialisierung jeder einzelnen Packung verschreibungspflichtiger Arzneimittel, die vom Produzenten per QR-Code, Seriennummer und Versiegelung in das EU-weite System eingebucht und vom Leistungserbringer – vor allem den Apotheken und Krankenhäusern – am Ende wieder ausgebucht wird. Das soll den Einstrom von Fälschungen verhindern.