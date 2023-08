Ortschef: „So etwas habe ich noch nicht erlebt“

Das Notfall-Prozedere ist bereits perfektioniert, denn nicht zum ersten Mal brachten verheerende Unwetter die Familie mitsamt ihrem Hab und Gut im Zentrum des südsteirischen Marktes in höchste Gefahr. „Aber so schlimm war es bisher noch nie“, seufzt Halbwirth. Samstagvormittag gehen in ihrem Hof Feuerwehrleute ein und aus, legen Schläuche, schließen Pumpen an, schaufeln Schlamm weg.