Ukraine-Model ziert erste „Playboy“-Ausgabe

„Es ging nicht darum, meine Schönheit zu bewahren“

An den ersten Blick in den Spiegel nach dem Angriff wird sie wohl ihr Leben lang denken: „Ein Auge fehlte, Röhren guckten überall raus und mein Haar war wegen der OPs abrasiert. Nähte, Narben, überall Wunden: Ich war wie Frankensteins Monster. Mein Kiefer war zersplittert wie ein Zweig“, zitiert sie t-online. „Es ging nicht darum, meine Schönheit zu bewahren. Die Frage war, ob ich leben würde oder nicht“, so Bilotserkovets. Mittlerweile unterhält sie ukrainischen Truppen bei Besuchen und stärkt so die Moral der Kämpfer.