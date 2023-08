Karner greift Kickl an: „Alt, dunkel und finster“

Wünscht sich Frontex zurück in Ungarn

Karner hat auch eine Baustelle - an der ungarischen-serbischen Grenze sollen österreichische Polizisten indirekt an Pushbacks beteiligt sein. „Sollte es Pushbacks von ungarischen Behörden geben, dann muss die EU das prüfen. Ich wäre dafür, dass Frontex in Ungarn aktiv wird, damit hart und konsequent kontrolliert wird“.