Nehammer gegen Kickl: Jetzt schießt FPÖ zurück

„Nehammer kämpft angesichts der Umfragen und seiner eigenen schwachen Kanzlerwerte innerparteilich ums Überleben. Er ist angezählt. Die Nachfolger scharren schon mit den Hufen“, so Abwerzger. Er ortet in der Bundes-ÖVP „Panik“. Nur so seien die Ausritte von Nehammer gegen Kickl zu erklären. „Jetzt versucht er halt ,All In‘ zu gehen“, betonte der blaue Tiroler Landeschef.