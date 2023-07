Händler für Obst und Gemüse: Millionen-Pleite

Firma betreibt eigene Bananenreiferei

Mathy ist ein tief in Oberösterreich verwurzelter Betrieb. 1955 war das Unternehmen gegründet worden, das mittlerweile im Südpark in Linz seine Zentrale hat, zudem auch in Wien beheimatet ist. Am letzten Juli-Tag nun die Hiobsbotschaft: Das Unternehmen, das auch eine eigene Bananenreiferei betreibt, ist pleite. Laut Kreditschutzverband 1870 belaufen sich die Passiva auf 4,789 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in Höhe von 372.000 Euro.