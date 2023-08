FPÖ will Ausbildung der Bevölkerung im Nahkampf

„Brauchen Schulterschluss“

Bei manchen im Gemeinderat sorgte der Antrag für Kopfschütteln. Der Sicherheitsverein erinnere mehr an eine Bürgerwehr, heißt es. Aschauer selbst verteidigt den Antrag: „Die Sicherheitslage ist so angespannt, dass die Gemeinde den Neufelder See für unbescholtene Bürger ab 22 Uhr dicht macht - man musste sogar um viel Geld Wachpersonal anheuern, welches seitdem abends am Gelände patrouilliert. Ein junger Bursche wurde auf offener Straße zusammengeschlagen - der Fall wurde der Polizei gemeldet. Wir brauchen jetzt einen überparteilichen Schulterschluss.“