Die zweite große Reisewelle rollt auf Salzburg zu

Festspielzeit und Regen sind für Ausflüge in die Salzburger Altstadt ein Problem. Parkplätze im Zentrum sind gefragt. Nach dem Stau in die Stadt folgt der Stau vor dem Einlass in den Parkplatz. Am Rot-Kreuz-Parkplatz verstopfen wartende Autofahrer regelmäßig die Zufahrt und den Kreisverkehr. Die Stadt musste sogar einen teuren Wachdienst organisieren, um dem Problem Herr zu werden. Auch die Altstadt-Garagen sind in dieser Zeit meist überfüllt. Experten und Stadt raten deshalb zum Ausweichen auf Park-and-Ride-Möglichkeiten wie etwa bei der Messe oder beim Outletcenter. Der Weg ins Zentrum könnte jedoch auch mit dem Obus die Geduld strapazieren. Der Bus ist nämlich keineswegs vor Stau gefeit.