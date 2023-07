Der Kolonnenverkehr staut sich in den Süden

Bereits in aller Früh langer Stau

Schon gegen 6 Uhr registrierte der ÖAMTC am Walserberg über 15 Kilometer Stau bei der Einreise. Der Andrang riss auch am Nachmittag nicht ab. „Anders als sonst hat der Reisestau heuer früher gestartet und dauert länger“, so der Autofahrerclub. Während es am späten Nachmittag noch zu Verzögerungen kam, verbesserte sich die Lage am Samstagabend.