Blechlawine staut sich durch das Salzburger Land

Das Verkehrsaufkommen aus dem Raum München sei Samstagmittag immer noch groß gewesen, meldete der ÖAMTC. Rund um das Inntaldreieck würden die Staus weiterhin länger werden. An diesem Knotenpunkt treffen sich die deutschen Autobahnen A93 in Richtung Kufstein und die A8 in Richtung Salzburg. Der Großteil der Reisenden fahre weiter auf die Tauernautobahn (A10). „Mit einer Entspannung der Verkehrslage auf der Achse A10-A11 zum Karawankentunnel kann also erst am späteren Nachmittag gerechnet werden“, hieß es vom ÖAMTC. Die Wartezeit vor dem Karawankentunnel betrug Samstagmittag rund 45 Minuten.