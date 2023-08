Mehr Flüchtlinge, aber weniger Obdachlose

Die Sozialkosten in Wien sind so hoch wie noch nie zuvor. Das zeigt der aktuelle Geschäftsbericht des Fond Soziales Wien. Schon um ein Drittel mehr Menschen musste im vergangenen Jahr unter die Arme gegriffen werden - wir berichteten. Empfindlich höhere Kosten für die Lebenserhaltung bei Miete, Strom, Heizung und Krediten machten den Wienern 2022 ordentlich zu schaffen. Doch während vor allem die Ausgaben für die Flüchtlingshilfe explodiert sind (plus 160 Prozent), ist die Zahl der Menschen ohne Obdach oder Wohnung rückläufig gewesen. 12.370 Menschen mussten im vergangenen Jahr unterstützt werden. Fast 100 weniger als im Jahr davor. Dennoch musste die Wohnungslosenhilfe auf 120 Millionen Euro erhöht werden. Wie passt das zusammen?