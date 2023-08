Flüchtlingshilfe in Wien um 160 Prozent gestiegen!

Rekordsumme für Flüchtlingshilfe

Alleine die Kosten für die Flüchtlingshilfe in der Stadt beliefen sich im vergangenen Jahr auf rund 228 Millionen Euro. Das ist ein satter Anstieg von rund 160 Prozent gegenüber dem Vorjahr! Der Grund: Mit Kriegsausbruch in der Ukraine sind zehntausende Ukrainer nach Wien geflohen. So sind jetzt schon mehr als Drittel der Hilfsbedürftigen geflüchtete Menschen. Hier liegt der vorläufige Anteil des Bundes - aufgrund der Kostenteilung - bei rund 120 Millionen Euro. Doch auch die Zahl der Flüchtlinge in der Grundversorgung ist von 19.200 auf 48.830 Menschen stark angestiegen - ein Zuwachs von 154,3 Prozent!