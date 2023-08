Vatikan-Botschafter aus Wels bei Rad-WM

Sein Arbeitsplatz an der Via Reno liegt mitten in Rom, rund 5 km vom Petersplatz im Vatikan entfernt. Dr. Marcus Bergmann (58) amtiert dort als Österreichs Botschafter beim Heiligen Stuhl. Der gebürtige Welser und Spitzendiplomat studierte Rechtswissenschaften in Linz, war Assistent an der JKU in Urfahr. 1996 trat er in den diplomatischen Dienst ein, engagierte sich für den Dialog der Kulturen und Religionen und absolvierte Auslandsstationen an den Botschaften in Washington und Genf. Heute befindet sich der Oberösterreicher auf einer Spezial-Mission: Er startet für den Vatikan bei der Rad-WM in Glasgow! Im Gran-Fondo-Bewerb für Amateure über 170 km wird er auf der schwierigen, hügeligen Strecke an die sieben Stunden unterwegs sein.