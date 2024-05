Gibt United 200 Millionen für zwei Youngsters aus?

Dennoch wären rund 200 Millionen Euro für zwei Talente ein neuer Spitzenwert in Zeiten, in denen der Transfermarkt generell verrückt zu spielen scheint. Doch es bleibt eine wesentliche Frage: Wollen die beiden Spieler überhaupt zu Manchester United? Die Engländer sind nicht in der Champions League und drohen generell die Qualifikation für einen europäischen Bewerb zu verpassen. Ob das Geld alleine ausreichen würde?