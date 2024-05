Bader stolz: „Bestes Spiel der letzten Jahre“

„Wir hatten einen super Auftritt“, meinte Clemens Unterweger nach seinem ersten WM-Tor und zwei Assists. „Was nicht gut genug war, war das Unterzahlspiel, vielleicht haben wir die eine oder andere Strafe zu viel genommen. Es ist eine bittere Niederlage für uns, weil wir uns sicher mehr verdient haben“, sagte der Verteidiger.

Drama in letzter Minute

Das dritte Tor von New-Jersey-Stürmer Nico Hischier 50 Sekunden vor Schluss brachte das rot-weiß-rote Team bei dem Torfestival um einen verdienten Punkt. Denn die Österreicher, mit einem starken David Kickert im Tor, zeigten ein ganz anderes Gesicht als am Vortag beim 1:5 gegen Dänemark. Vom ersten Shift an ging die Bader-Truppe mit viel Energie ans Werk und hielt sich an den Matchplan. Der Außenseiter war so die bessere Mannschaft im ersten Drittel und belohnte sich auch.