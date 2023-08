Neuer Rekord an Unwetter-Schäden verzeichnet

„Bis Ende Juli haben wir durch Hagelunwetter mit Sturm und Überschwemmung sowie die Trockenheit bereits 215 Millionen Euro Schadenssumme erreicht. Davon entstanden alleine 150 Millionen durch die Dürre. Das ist bis dato so viel wie sonst im Zeitraum von zwölf Monaten. So hatten wir beispielsweise im vergangenen Jahr ,nur‘, aber immer noch schlimme 170 Millionen Euro Schaden“, zieht Hagelversicherungsexperte Mario Winkler eine erste erschütternde Bilanz darüber, was an Zerstörung heuer schon vom Himmel prasselte.