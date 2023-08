Schwede (63) in Bad Gastein tödlich verunglückt

Wie die Salzburger Bergrettung auf ihrer Homepage berichtete, dürfte der 63-jährige Mann, der in einer geführten Wandergruppe auf dem Zirbenweg vom sogenannten Palfnersee in Richtung Bergstation der Graukogel-Sesselbahn (1.954m) abgestiegen ist, ausgerutscht oder gestolpert sein. Er stürzte rund 100 Meter in die Tiefe.