Zerplatzte Urlaubsträume mitten in der Hochsaison

„Gib ein Gebot mit deinem Wunschpreis ab. Bis Dealende erfährst du, ob dein Gebot akzeptiert wurde. Fahr zu deinem Preis in den Urlaub!“ Es waren verlockende Versprechen, mit denen das Online-Reisebüro „Midnight Deal“ seine Kunden in luxuriöse Urlaube schickte. Für einige Jahre lief das Geschäft, trotz Coronapandemie, auch überraschend gut. In Interviews sprach der junge Geschäftsführer über Expansionspläne in andere Länder – und im Zuge einer Spendenkampagne vom vergangenen Jahr darüber, „die Community an die erste Stelle zu setzen“.