Meinl-Reisinger bezeichnet Riedl als „korrupt“

Fragwürdige Grundstückdeals

Wie berichtet, hat Riedl sein Amt als Gemeindebund-Chef vergangene Woche ruhend gestellt. Einige Stimmen fordern aber seinen kompletten Rückzug. Der Politiker soll im Grünland am Rand von Grafenwörth (Bezirk Tulln) zwei Grundstücke erworben und später zwei angrenzende Felder als Treuhänder des Bauträgers dazu gekauft haben. Anschließend wurden neun Liegenschaften für das Projekt per Gemeinderatsbeschluss in Bauland umgewidmet.