Die Klagenfurter Altstadt wird wieder verzaubert!

Freitag und Samstag (11. und 12.8.) spielen Bands auf den vier Bühnen: am Heuplatz, am Neuen Platz, am Alten Platz und am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz. Eine zauberhafte Kinderwelt wird den kleinen Besuchern am Platz vor dem Salzamt geboten, wo allein sechs Schminkerinnen auf die jungen Gäste warten. Der Flohmarkt auf dem und um den Domplatz beginnt am Freitag um 7 Uhr und verlockt bis Samstag um 16 Uhr zu Schnäppchenkäufen.