Mädchen mit Mopedauto kopfüber in Bach gelandet

Eine 16-Jährige lenkte ihr Mopedauto Mittwoch früh auf der B132 aus Richtung Lacken kommend in Richtung Bad Mühllacken. Das junge Mädchen kam in der Ortschaft Bad Mühllacken am Ende einer langgezogenen Linkskurve, links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und landete am Dach im Graben des Tiefenbachs.