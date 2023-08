„Neue Herausforderung annehmen, improvisieren!“

Heißt also: Man muss drauflegen, wenn man einen Stürmer holen will. Was angesichts der Finanzlage am Verteilerkreis kein einfaches Unterfangen ist. Der 27-jährige Ole Sæter von Rosenborg Trondheim zum Beispiel, an dem Violett Interesse zeigen soll und dessen Vertrag im Winter ausläuft, wird auf eine Million Euro Ablöse taxiert - das Doppelte dessen, was man für Tabakovic kassierte.