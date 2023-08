Mit diesen Worten verabschiedet sich Tabakovic

„Ich hatte hier Höhen und Tiefen, einen schwierigen Start und eine umso schönere Rückrunde im Frühjahr. Nach dieser unglaublichen Zeit kann ich nur Danke sagen. Danke an den ganzen Verein, an jeden Mitarbeiter, an das Trainerteam, an jeden Spieler und an die Austria-Fans für den unglaublichen Support - das habe ich so noch nie gesehen“, so der Top-Torjäger.