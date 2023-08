Vor Derby: WAC-Boss gab Austria-Chef einen Korb!

Absage per kurzer Mail

Aber dann kam der Korb aus Wolfsberg: Per Mail ohne Angaben von Gründen, in Form eines einfachen Einzeilers. Was Gorenzel, der ja bekanntlich sogar ein Lavanttaler ist, bestimmt als wenig respektvoll empfand. Dass vier Stunden vor dem Derby zufällig auch Vize-Präsident Christian Puff und Co. terminlich verhindert sind, sorgt für zusätzlichen Zündstoff.