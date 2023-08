Kaninchen vor Urlaub ausgesetzt - Täter ermittelt

Kurz nach Veröffentlichung des Vorfalls ging ein Hinweis aus der Bevölkerung ein, dank Fotos konnten die beiden Kaninchen eindeutig identifiziert werden. Anrainer, die in der Nähe der mutmaßlichen Tierquäler wohnen, haben bestätigt, dass die Familie seit mehreren Tagen nicht da ist. Johanna Stadler sieht sich in ihrer Vermutung bestätigt und hat sofort Anzeige beim Veterinäramt erstattet: „Wie so oft wollte man sich der Tiere vor dem Urlaub einfach entledigen. Auf den zugespielten Fotos sieht man auch, dass sie noch dazu in winzigen Käfigen gehalten wurden.“