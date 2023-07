Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der liebe, elfjährige Beagle-Rüde Bigi hat in seinem letzten Zuhause mit anderen Hunden und Kindern im Teenager-Alter zusammengelebt. Bigi ist stubenrein, geht brav an der Leine und zeigt deutlich, wenn er etwas will - Leckereien fordert er beagle-typisch akustisch ein. Er freut sich über ein Zuhause am Stadtrand oder im ländlichen Bereich.Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.