USA führen Gespräche mit den Taliban

Der afghanische Bankensektor ist seit der Machtübernahme der Taliban-Regierung, die sich selbst Islamisches Emirat Afghanistan (IEA) nennt, durch Sanktionen gelähmt. Nach der Machtübernahme der Taliban wurden Gelder der afghanischen Zentralbank in Höhe von rund sieben Milliarden Dollar bei der Federal Reserve Bank of New York eingefroren. Die Hälfte des Geldes befindet sich nun in einem afghanischen Fonds mit Sitz in der Schweiz.