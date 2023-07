Afghanistan: Taliban verbieten Schönheitssalons 

In Afghanistan ist die von den militant-islamistischen Taliban verhängte Schließung von Schönheitssalons in Kraft getreten. Eine Kosmetikerin in Kabul berichtete am Dienstag, dass ihre Geschäfte geschlossen wurden und sie aufgefordert wurde, nach Hause zu gehen. Ebenfalls in der Hauptstadt berichtete eine weitere Frau von Kontrollen durch Islamisten. Die Taliban hatten Anfang des Monats die neue Regelung durch ein Dekret angekündigt.