Rekordrennfahrer Dorchy mit 78 Jahren gestorben

1974 hatte Dorchy sein Debüt in Le Mans gegeben, 14 Jahre später schrieb er Motorsportgeschichte, als er auf der Les-Hunaudiers-Geraden eine Geschwindigkeit von 405 km/h erreichte. Bis 1989 trat der Franzose in den 24-Stunden-Rennen an, ehe er seine Karriere beendete.