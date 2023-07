Rangerin wurde für Ziegenbaby zur Ersatzmama

„Mittlerweile ist mein Zwergerl ein großes Mädchen geworden. Wir haben sie so getauft, weil sie an einem 31. März, dem Namenstag der Heiligen Cornelia, das Licht der Welt erblickte“, schildert Nicole „Nikki“ Auer, Rangerin der St. Martins-Therme in Frauenkirchen. Vierbeinige Mutterliebe konnte das Zwergziegenbaby nur wenige Stunden genießen - denn einen Tag nach der Geburt lag die Mama tot im Stall.