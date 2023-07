Menschentürme und starke Stimmen fürs Miteinander

Atemlos sitzt man in der Grazer Oper und staunt, zu welchen Verrenkungen und Kraftbekundungen der menschliche Körper fähig ist. Doch die 24-köpfige australische Compagnie Gravity & Other Myths bietet mit „The Pulse“ noch so viel mehr als das. Nichts ist in dieser schwerelosen Leichtigkeit dem Zufall überlassen, alles hat Bedeutung. Erzählt wird von Toleranz, Gemeinsamkeit, Vertrauen - und, dass man sich jederzeit auf die Anderen verlassen kann. Ausgrenzung kommt vor, hat aber keinen Bestand, schließlich funktionieren die unfassbaren Menschentürme und Sprünge nur, wenn alle mitanpacken. Selbst den Mythos vom starken Mann und der schwachen Frau führen die Künstlerinnen und Künstler hier wunderbar ad absurdum, wenn eine kleine blonde Artistin einen auf ihren Schultern stehenden Kollegen über die Bühne trägt.