Teamchef und sportlicher Leiter verlassen Alpine!

Teamchef Otmar Szafnauer wird das zur Renault-Gruppe gehörende Alpine-Team nach dem Grand Prix von Belgien am Sonntag verlassen. Bruno Famin wird als Interimschef übernehmen, teilte das Formel-1-Team am Freitag mit. Alpine gab ferner bekannt, dass auch der langjährige sportliche Leiter Alan Permane und der Technische Leiter Pat Fry das Team verlassen. Der Rivale Williams kündigte separat den mit 1. November wirksamen Zugang von Fry als Technischer Leiter an.