Sobotka: Sanktionen gegen Oligarch „bedauerlich“

Muzicant: „Ohne den geringsten Beweis auf Liste gekommen“

Ariel Muzicant, der frühere Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien und Nachfolger von Kantor an der Spitze des European Jewish Congress (EJC), erklärte gegenüber dem Ö1-„Mittagsjournal“ (Freitag), dass Kantor nur wegen einer Auseinandersetzung mit Polen auf die EU-Sanktionsliste gekommen sei. Doch habe Kantor in keinster Weise mit (Russlands Präsident Wladimir) Putin zusammengearbeitet. Er sei „ohne den geringsten Beweis auf die Liste gekommen“.