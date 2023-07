Parteichef Babler will alle 94 Bezirke besuchen

„Potpourri so breit wie die Sozialdemokratie“

Bei den bisherigen Terminen seien der Zuspruch groß und „die Selfie-Schlangen lang“ gewesen, und das erwarte man sich auch für die künftigen, um so das „Comeback der Sozialdemokratie“ einzuleiten. Die Tour sei nicht darauf aufgebaut, nur auf Parteiveranstaltungen zu gehen, sondern ein „Potpourri so breit wie die Sozialdemokratie“ - vom Stadtstrand in Vorarlberg über ein Tiroler Pflegeheim hin zum FM4 Frequency Festival in St. Pölten.