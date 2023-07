Sohn laut Gutachten nicht zurechnungsfähig

Mutter und Stiefvater mit Messer attackiert

Der 27-Jährige soll am 3. April seine Mutter und deren Ehemann mit einem Messer attackiert haben. Zum Angriff kam es in dem Reihenhaus, in dem das Ehepaar und der Sohn der 60-Jährigen lebten. Die Frau starb am Tatort. Der 70-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen und auf der Intensivstation behandelt.