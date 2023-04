Nach Mord an Mutter: Sohn wurde im Spital befragt

Nach der schrecklichen Bluttat am Montag gegen 5 Uhr in Strasshof an der Nordbahn ist am Mittwoch offiziell die U-Haft über den Beschuldigten verhängt worden. Ein 27-Jähriger soll seine Mutter erstochen und seinen Vater schwer verletzt haben. Anschließend wollte er sich das Leben nehmen. Der Verdächtige wurde nun in einem Wiener Krankenhaus befragt.