Präsidenten-Blase | Präsidenten-Schnitzel

Präsidenten-Schnitzel. Mit Alexander Van der Bellens Auftritt in Salzburg beschäftigt sich heute in der „Krone“ auch Claus Pándi. Er erinnert in seinem Kommentar noch einmal an dessen Bregenzer Rede und das, was darauf folgte und schreibt: „Nach seiner Bregenzer Mahnrede vor einer Woche musste Van der Bellen die Erfahrung machen, dass Karl Nehammer mit Kritik nicht so gut umgehen kann. Das Staatsoberhaupt hatte, ohne Namen zu nennen, seine Kritik am brachialen Populismus an alle Parteien gerichtet.“ Van der Bellens Hinweis darauf, dass die Debatte über die Normalität nicht mehr ganz normal sei, reichte jedoch, um schwere Kränkungen im Kanzleramt auszulösen. Pándi meint, Nehammers Reaktion, dass man wohl noch ein Schnitzel essen dürfe, zeige, dass er „offenbar ein dünnes Nervenkostüm hat“. Van der Bellen habe nun bei seiner Salzburger Rede darauf verzichtet, „dem Kanzler auch noch ein zweites Schnitzel aufzulegen“. Und er hat den Vorschlag gemacht, es mit „begründetem Optimismus“ zu versuchen. Pándi dazu: „Nun deutet zwar wenig darauf hin, dass Regierung und Opposition in ihrem aktuellen Zustand das Ruder rasch herumreißen könnten, aber was soll’s: Man kann sich auch einmal auf unbegründeten Optimismus einlassen.“ Na, auch das könnten wir ja probieren.