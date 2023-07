„Kräfte am Limit“: So oft heulten die Sirenen

Die Unwetter der vergangenen Wochen haben die Feuerwehren in Kärnten in Atem gehalten. Sie mussten allein im Juli 3926 Mal ausrücken. „Zählt man Verkehrsunfälle und Brände dazu, waren es insgesamt 4418 Notrufe“, bilanziert der Bezirksfeuerwehrkommandant von Völkermarkt, Patrick Skubel. „Die Dunkelziffer ist aber noch höher. Allein in Völkermarkt gab es insgesamt 900 Einsätze bei 400 offiziellen Notrufen. Schließlich müssen auch auf der Fahrt zum Einsatz Bäume weggeräumt oder einem Nachbar geholfen werden.“ Viele Feuerwehren stünden seit vergangenem Montag im Dauereinsatz: „Das Material muss ja auch gereinigt und gewartet werden.“