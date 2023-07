Zu viel Angst vor Digitalem hemmt Innovationen

Denn Europa könne ein Vorreiter sein bei privacy preserving (Bewahrung der Privatsphäre, Anm.) usw., „aber wir dürfen uns nicht darauf beschränken, über diese Dinge zu reden und juristische Vorgaben zu machen, sondern wir müssen mitmachen bei der Entwicklung“, so Lindstaedt. Hier wolle das IDSA ansetzen und „Experten ausbilden, die an Schnittstellen sitzen - nicht die klassischen Informatiker, die ein Betriebssystem programmieren können, und nicht die reinen Sozialwissenschafter oder Maschinenbauer, sondern Leute, die digitale Technologien so tief verstehen, dass sie damit ihre eigene Disziplin revolutionieren können“.