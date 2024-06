Fahrradbranche außer Tritt: Wie die Kleinen leiden

Tor neun, steht über dem Eingang zur Halle in der Holzbauernstraße in Traun, in der sich Kartons, Teile wie Laufräder und fertig gebaute Fahrrad-Modelle ins Blickfeld schieben. In einem Raum dahinter läuft die finale Montage der Holzbikes, für die die Marke „My Esel“ steht.