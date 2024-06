Wink in Richtung Politik: Kammer senkt Beiträge

Parkplätze unter die Erde verlegt, das Haus erweitert und modernisiert! Um 37 Millionen Euro baute Wirtschaftskammer Oberösterreich ihre Zentrale in Linz um. Dort wurde wurde am Mittwoch eine weitere Beitragssenkung fixiert – eine Erleichterung für Firmen, vor allem aber ein Fingerzeig in Richtung Politik.