Rock-Queen Gianna Nannini: Ihr Leben wird verfilmt

Von der Bühne in die Kinos: Das turbulente Leben der italienischen Rockröhre Gianna Nannini wird verfilmt. Die Frau mit der widersprüchlichen rauchig-sanften Stimme war schon immer für Überraschungen gut und will nun, im fortschreitenden Alter, all diese schönen Momente noch mal erzählen und festgehalten wissen.