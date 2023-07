Tennis-Rüpel sorgt für den nächsten Skandal

„Diese Betrüger müssen von der Tour entfernt werden“

Im Netz hagelt es (einmal mehr) Kritik am Verhalten von Gaston. „Diese Betrüger müssen von der Tour entfernt werden“, fordert ein Tennis-Fan via Twitter. Der Franzose war erst im Mai wegen Unsportlichkeiten zu einer Geldstrafe in der Höhe von 144.000 Euro verdonnert worden.