Tennis-Bad-Boy bekommt Mega-Strafe aufgebrummt

Heftige Strafe für Tennis-Ass Hugo Gaston: Der Franzose wurde aufgrund mehrerer Unsportlichkeiten in dieser Saison zu einer Geldstrafe in Höhe von 144.000 Euro verdonnert. Zum Vergleich: Im bisherigen Saisonverlauf hat Gaston Preisgelder in Höhe von insgesamt 114.218 Euro erspielt.