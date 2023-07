Rechnungshof kritisiert Landes-Medienzentrum

Der am Mittwoch veröffentlichte Prüfbericht des Landesrechnungshofs hat es in sich. So wirft er dem Landes-Medienzentrum im Prüfzeitraum 2019 bis 2021einen „saloppen Umgang mit rechtlichen Grundlagen“ vor. Konkret seien wesentliche Schriftstücke rund um Marketingkampagnen entgegen der Vorschriften nicht im elektronischen Akt protokolliert worden.