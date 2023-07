Schon wieder Unwetter im südlichen Burgenland

Trafo-Brand nach Blitzschlag

Ausrücken mussten die Kameraden allerdings in Rohrbunn im Bezirk Jennersdorf. Ein Blitzschlag löste am Vormittag einen Trafo-Brand aus. Großflächig fiel in den Haushalten und Gebäuden im gesamten Ort der Strom aus. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Schadens“, teilte ein Mitarbeiter der Burgenland-Energie kurz danach mit. Rund zwei Stunden später war es dann so weit. Die Haushalte und Gebäude in Rohrbrunn wurden wieder mit Strom versorgt.