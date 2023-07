„Ich wollte nur, dass sie mich ernst nehmen“

Wut und Verzweiflung ließen Anfang Juni einen 36-jährigen Ghanaer in Bad Häring in Tirol ausrasten. Mit einem vollen Benzinkanister marschierte er in eine Bank. Dass man so seine Geldgeschäfte nicht regelt, sieht der zweifache Vater mittlerweile selbst ein. Nun wurde er zu einem Jahr Haft verurteilt, doch schon nächste Woche ist er wieder frei.